Иностранцы из Иркутской области могут купить сим-карту только в салоне связи

Иностранцы, проживающие в Иркутской области, смогут купить сим-карты лишь в салонах связи. Как стало известно КП-Иркутск, с собой необходимо взять паспорт, СНИЛС, а также иметь обязательную верификацию на госуслугах и успешно пройденную проверку биометрических данных. Правило вступило в силу с 1 января 2025.
Так специалисты собираются снизить количество киберпреступлений. Следуя из данных, предоставленных региональным МВД, в 2024 мошенники похитили у жителей региона почти 2,5 миллиарда рублей. А с начала этого года — практически 100 миллионов.
Некоторые из операторов сотовой связи предупредили, что при покупке иностранцу необходимо сообщить вид гаджета, в котором будет использоваться сим-карта, а также серийный номер телефона. Так карты будет закрепляться за определенным устройством, а при попытке сменить его — будут блокироваться.
Иностранцам, у которых уже есть сим-карты, нужно подтвердить личность в салоне сотовой связи до 1 июля 2025. Для этого также необходимы СНИЛС, учётная запись госуслуг, IMEI устройства и биометрия.
В том случае, если оформлено более 10 сим-карт, то нужно расторгнуть лишние договоры. Если этого не сделать, с 1 июля 2025 года оказание услуг по всем номерам будет приостановлено.