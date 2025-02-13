Иностранцы из Иркутской области могут купить сим-карту только в салоне связи

Некоторые из операторов сотовой связи предупредили, что при покупке иностранцу необходимо сообщить вид гаджета, в котором будет использоваться сим-карта, а также серийный номер телефона. Так карты будет закрепляться за определенным устройством, а при попытке сменить его — будут блокироваться.