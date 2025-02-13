У терминалов «СберТройки» не хватает заряда для новосибирцев

— Аккумуляторы в устройствах не выдерживают полную смену. Сейчас как один из промежуточных вариантов (решения проблемы) — это выдача на маршруты power-банков. Но пока, насколько я знаю, не всем перевозчикам они были выданы, — проинформировал Евгений Попантонопуло.