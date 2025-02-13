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У терминалов «СберТройки» не хватает заряда для новосибирцев

Проблема возникла из-за слабых аккумуляторов.

Источник: Прецедент

В Новосибирске платежные терминалы «СберТройки», которые используются для взимания платы за проезд с пассажиров в общественном транспорте, выходят из строя еще до окончания рабочей смены.

Накануне проблему озвучил заместитель мэра Новосибирска Евгений Попантонопуло, который сообщил, что платежные устройства могут непрерывно работать только на протяжении 8 часов, тогда как смена на маршруте автобуса или троллейбуса, как правило, длится 12−14 часов.

— Аккумуляторы в устройствах не выдерживают полную смену. Сейчас как один из промежуточных вариантов (решения проблемы) — это выдача на маршруты power-банков. Но пока, насколько я знаю, не всем перевозчикам они были выданы, — проинформировал Евгений Попантонопуло.

В декабре прошлого года в ходе запуска новой системы в Новосибирске региональный оператор отчитался о замене более 2 тысяч платежных устройств в общественном транспорте. Кондукторам выдали новые носимые валидаторы, а стационарные были перепрошиты.

12 февраля на очередной сессии Горсовета новосибирские депутаты подвергли жесткой критике работу регионального оператора, который 1 января запустил в городе новую платежную систему «СберТройка».

Иван ЛУДНОВ.