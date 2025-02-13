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Большинство самарцев поддержали введение сухого закона для молодежи

В Самаре горожане выступили за введение нового закона для молодежи.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре местные жители рассказали, как относятся к новому предложению от следственного комитета. Сотрудники правопорядка предложили ввести запрет на продажу алкоголя людям младше 21 года, об этом сообщили в сервисе по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

— 69% самарцев поддержали предложение, но каждый пятый выступил против запрета. Специалисты отмечают, что горожане, не употребляющие алкоголь, и 64% из тех, кто не отказывает себе в спиртном, поддерживают предложение, — указано в сообщении.

Больше всего инициативу поддерживают женщины. При этом многие респонденты боятся нелегальных схем.