Житель новосибирского Бердска выбросил собаку с балкона третьего этажа

Житель Бердска Новосибирской области выбросил собаку с третьего этажа МКД. Жестокое обращение с животным попало на камеру очевидцев. Подробности передаёт «Бердск Онлайн».
Инцидент произошёл на улице Кирова, 1. Свидетелем стал местный житель: по его словам, собака упала на спину в небольшой сугроб. Портал отмечает, что пёс выжил. Мужчина передал информацию в полицию, его отправили к участковому.
Указано, что у неадекватного мужчины может быть 5 собак, а на улицу он выходит с топором. Люди его боятся.
Портал со ссылкой на администрацию города пишет, что власти также передали информацию в органы, обещали сделать запрос для принятия правоохранителями мер.
История отразилась в сердцах неравнодушных жителей — люди писали многочисленные комментарии с вопросом о состоянии собаки и выразили опасения по поводу действий бердчанина.