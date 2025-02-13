Ричмонд
+1°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель новосибирского Бердска выбросил собаку с балкона третьего этажа

Жестокое обращение с животным попало на камеру очевидца.

Источник: «Бердск Онлайн»

Житель Бердска Новосибирской области выбросил собаку с третьего этажа МКД. Жестокое обращение с животным попало на камеру очевидцев. Подробности передаёт «Бердск Онлайн».

Инцидент произошёл на улице Кирова, 1. Свидетелем стал местный житель: по его словам, собака упала на спину в небольшой сугроб. Портал отмечает, что пёс выжил. Мужчина передал информацию в полицию, его отправили к участковому.

Указано, что у неадекватного мужчины может быть 5 собак, а на улицу он выходит с топором. Люди его боятся.

Портал со ссылкой на администрацию города пишет, что власти также передали информацию в органы, обещали сделать запрос для принятия правоохранителями мер.

История отразилась в сердцах неравнодушных жителей — люди писали многочисленные комментарии с вопросом о состоянии собаки и выразили опасения по поводу действий бердчанина.