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В Башкирию вернутся снегопады

Стало известно, каким будет конец рабочей недели.

Источник: Комсомольская правда

Озвучен прогноз погоды на ближайшие дни в Башкирии. По словам республиканских синоптиков, в пятницу, 14 февраля, в регионе будет ветрено, снежно и скользко.

— Местами пройдет небольшой снег, ожидается гололед. Ветер западный, юго-западный умеренный, местами порывистый, — говорится в прогнозе Башгидрометцентра.

Столбики термометров в пятницу покажут ночью −8,-13°, при прояснениях до −18°, днем −3,-8°.

В субботу, 15 февраля, осадки усилится, но характер погоды не изменится.

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