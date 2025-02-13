В Башкирию вернутся снегопады

Озвучен прогноз погоды на ближайшие дни в Башкирии. По словам республиканских синоптиков, в пятницу, 14 февраля, в регионе будет ветрено, снежно и скользко.
— Местами пройдет небольшой снег, ожидается гололед. Ветер западный, юго-западный умеренный, местами порывистый, — говорится в прогнозе Башгидрометцентра.
Столбики термометров в пятницу покажут ночью −8,-13°, при прояснениях до −18°, днем −3,-8°.
В субботу, 15 февраля, осадки усилится, но характер погоды не изменится.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.