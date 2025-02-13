Где в Прикамье запретят продажу алкоголя в праздничные дни 2025 года: список и даты

Помимо этих дат, в части муниципальных образований Прикамья запретят продавать алкоголь в дни национальных, религиозных и профессиональных праздников. Например, в Барде власти введут ограничения 15 и 30 марта, 6 и 14 июня. В эти даты в округе будут отмечать Навруз, Ураза-байрам, Курбан-байрам и Барда-зиен.