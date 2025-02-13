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Где в Прикамье запретят продажу алкоголя в праздничные дни 2025 года: список и даты

ПЕРМСКИЙ КРАЙ, 12 февраля, ФедералПресс. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал постановление, которое вводит полный запрет на розничную продажу алкоголя в муниципалитетах региона в праздничные дни 2025 года. «ФедералПресс» узнал, в каких территориях и когда будут действовать ограничения.

Источник: Getty Images/Unsplash

«Установить полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции, пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общепита, в муниципальных образованиях Пермского края в 2025 году», — говорится в документе.

Контролировать исполнение постановления возложили на зампреда краевого правительства — министра промышленности и торговли Алексея Чибисова.

В этом году запрет будет действовать в разные даты в 24 округах. Преимущественно это дни, когда в конкретных муниципалитетах отмечают местные праздники:

— 24 мая в Кочево;

— 28 июня в Красновишерске, Губахе, Звездном, Черомозе, Осе и Очере;

— 5 июля в Чердыни, Кизеле и Кунгуре;

— 12 июля в Кудымкаре;

— 19 июля в Нытве, Добрянке и Лысьве;

— 23 августа в Соликамске;

— 13 сентября в Краснокамске.

Помимо этих дат, в части муниципальных образований Прикамья запретят продавать алкоголь в дни национальных, религиозных и профессиональных праздников. Например, в Барде власти введут ограничения 15 и 30 марта, 6 и 14 июня. В эти даты в округе будут отмечать Навруз, Ураза-байрам, Курбан-байрам и Барда-зиен.

В День молодежи, который отмечается 28 июня, запретят продажу алкоголя в Кунгуре, Нытве, Соликамске, Краснокамске, Кочево, Куеде, Лысьве, Добрянке и Барде.

В День шахтера 30 августа запрет будет действовать в Гремячинске, Усьве, Шумихинском и Юбилейном.

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