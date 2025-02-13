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Трофейную технику НАТО покажут на форуме «Защитник Отечества» в Хабаровске

Участники также ознакомятся с творчеством участников СВО.

Источник: AP 2024

В Хабаровске 23 февраля пройдёт масштабный патриотический форум «Защитник Отечества». В программе форума семинары и встречи с участниками специальной военной операции, выступления музыкальных коллективов, в том числе прибывших из зоны проведения СВО, выставка военной техники и вооружения, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Патриотические форумы «Защитник Отечества» проходят в разных регионах России, ранее его принимали Забайкальский край и Республики Саха и Бурятия.

Жители и гости Хабаровска смогут увидеть современное оружие и боевые машины России, а также технические и промышленные разработки волонтеров; трофейное НАТОвское оружие, потренироваться в управлении БЛА на симуляторе.

Будет организована большая творческая программа с участием, работать выставки картин участников СВО, фотовыставки, пройдут литературные встречи с поэтами — участниками спецоперации.

Форум пройдет 23 февраля в Краевом центре единоборств (ул. Павла Морозова, 138). Вход свободный с 11:00 до 18:00.