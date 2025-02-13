Трофейную технику НАТО покажут на форуме «Защитник Отечества» в Хабаровске

В Хабаровске 23 февраля пройдёт масштабный патриотический форум «Защитник Отечества». В программе форума семинары и встречи с участниками специальной военной операции, выступления музыкальных коллективов, в том числе прибывших из зоны проведения СВО, выставка военной техники и вооружения, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».