В минтрансе Башкирии сообщили о дорожной ситуации в Уфе.

Что касается основных городских магистралей, то по ул. Заки Валиди движение затруднено от развязки пр. С. Юлаева до ул. Цюрупы. По проспекту Салавата Юлаева движение свободное. По проспекту Октября и ул. Менделеева движение плотное. По ул. Маршала Жукова движение затруднено от ул. Новоженова до ул. Трамвайная.