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В минтрансе Башкирии сообщили о дорожной ситуации в Уфе

В минтрансе Башкирии сообщили о дорожной ситуации в Уфе.

Источник: телеграм-канал минтранса Башкирии

В минтрансе Башкирии сообщили о дорожно-транспортной обстановке в Уфе на 8 часов утра.

Как отмечается в сообщении, движение на въезд в Уфу со стороны Р-240 затруднено от магазина «Дачник», со стороны Затона и Шакши движение свободное, со стороны ул. Пугачева движение плотное.

Что касается основных городских магистралей, то по ул. Заки Валиди движение затруднено от развязки пр. С. Юлаева до ул. Цюрупы. По проспекту Салавата Юлаева движение свободное. По проспекту Октября и ул. Менделеева движение плотное. По ул. Маршала Жукова движение затруднено от ул. Новоженова до ул. Трамвайная.