В Омске на кондукторах сэкономили миллионы рублей

В Омске установка валидаторов в общественном транспорте позволила сэкономить на зарплатах кондукторам 73,2 млн руб. за 2024 год.
Эффективность от повышения оплаты проезда только за полгода превысила на 7% прогнозируемый показатель. Доходы за 6 месяцев прошлого года увеличились на 245,6 млн руб. Также нагрузка на бюджет Омска снизилась на 236,7 млн рублей, за счёт уменьшения средств, перечисляемых перевозчикам на компенсацию проезда льготников. Данные публикует издание РБК Омск, ссылаясь на данные документа администрации города.
Общий доход бюджета в этом сегменте составил с июля 555,5 млн руб.
Напомним, стоимость проезда в общественном транспорте Омска увеличилась с июля 2024 года сразу на 10 ₽ для всех пассажиров.