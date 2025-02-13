В Омске на кондукторах сэкономили миллионы рублей

Эффективность от повышения оплаты проезда только за полгода превысила на 7% прогнозируемый показатель. Доходы за 6 месяцев прошлого года увеличились на 245,6 млн руб. Также нагрузка на бюджет Омска снизилась на 236,7 млн рублей, за счёт уменьшения средств, перечисляемых перевозчикам на компенсацию проезда льготников. Данные публикует издание РБК Омск, ссылаясь на данные документа администрации города.