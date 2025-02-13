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Пермский край вернул лидерство в ПФО по средней цене на бензин

Средняя цена автомобильного бензина в Прикамье выросла до 57,71 ₽ за литр.

Источник: Комсомольская правда

Росстат опубликовал информацию о потребительских ценах на нефтепродукты с 4 по 10 февраля. Пермский вернул лидерство в ПФО по средней цене за литр бензина и делит первое место с Нижегородской областью. Стоимость бензина за неделю в этих регионах составила 57,71 ₽ за литр.

Средняя цена автомобильного бензина за неделю на заправках Прикамья после небывалого падения неделей ранее прибавила 11 коп. Стоимость бензина АИ-98 осталась на прежнем уровне в 83,94 ₽

Остальные марки бензина продолжили рост на те же 11 коп. Стоимость бензина АИ-92 выросла до 55,83 ₽, АИ-95 — до 60,65 ₽ Дизельное топливо за неделю выросло на 7 коп. до 71,36 ₽ за литр.

На территории ПФО заправить автомобиль можно по средней цене 57,01 ₽ за литр бензина, 67,71 ₽ — литр дизеля.

Стоимость бензина за прошедшую неделю в среднем по России составила 58,81 ₽ с падением на 4 коп.

топливо