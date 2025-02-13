Пермский край вернул лидерство в ПФО по средней цене на бензин

Росстат опубликовал информацию о потребительских ценах на нефтепродукты с 4 по 10 февраля. Пермский вернул лидерство в ПФО по средней цене за литр бензина и делит первое место с Нижегородской областью. Стоимость бензина за неделю в этих регионах составила 57,71 ₽ за литр.