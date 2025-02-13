Движение транспорта ограничили в нескольких областях Казахстана

Так, 13 февраля 2025 года в 07:00 в связи ухудшением погодных условий в Акмолинской области планируется ограничение движения на участке автодороги «Астана-Петропавловск» км 18−232 (г. Астана — г. Щучинск).
«13 февраля 2025 года в 08:00 в связи ухудшением погодных условий в Акмолинской области планируется ограничение движения на участке автодороги “Астана-Ерейментау-Шидерты” км. 16−200, уч. г. Астана-гр. Павлодарской обл.
13 февраля 2025 года в 08:00 в связи ухудшением погодных условий в Павлодарской области планируется ограничение движения на участке автодороги «Астана-Ерейментау-Шидерты» км. 200−254, уч. гр. Акмолинской обл. -п. Шидерты", — говорится в сообщении.
Ориентировочное открытие дорог — 13 февраля 2025 года в 17:00 часов.
Кроме того, 13 февраля 2025 года в 08:40 в связи ухудшением погодных условий в Акмолинской области планируется ограничение движения на участке автодороги «Астана-Караганда-Алматы» 1291−1353, уч. ПВП Жибек Жолы-гр. Акмолинской обл.
«13 февраля 2025 года в 08:40 в связи ухудшением погодных условий в Карагандинской области планируется ограничение движения на участке автодороги “Астана-Караганда-Алматы” км. 1353−1426, уч. гр. Акмолинской обл. — ПВП Темиртау. Ориентировочное открытие дороги 14 февраля 2025 года в 08:00 часов», — добавили в «КазАвтоЖол».