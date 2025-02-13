Продукты дорожают в Приморье

Так, за год стоимость мороженной рыбы выросла на 32% до 222 рублей за килограмм. Баранина подорожала на 22,6% до 975 рублей. Говядина подорожала на 12,7%, а свинина на 4,3%, до 700 и 470 рублей соответственно. Подешевела только курица на 4,3%.
Среди молочной продукции наибольший рост пришелся на сливочное масло — 47% до 1680 рублей за кг. Молоко прибавило в цене 14,8% и сейчас реализуется за 135 рублей. При этом приморцы отмечают, что на полках магазинов также подорожали сливки до 410 рублей, прибавив в цене 32%.
Среди плодовоовощной продукции наибольшее подорожание показали картофель и морковь +17%, до 74 и 87 рублей соответственно. Лук подорожал до 70 рублей (+14,8%). В чеках же приморцев заметно, что помидоры черри подорожали на 15% до 300 рублей, а обычные большие помидоры прибавили в цене 65%, подорожав до 330 рублей.
Рис, пшено, гречка и сахар подорожали на 3−9%, хлеб ржаной прибавил в цене 10,6%. В то же время гречка и капуста подешевели.
Напомним, что эксперты уверены, в ближайшее время цены продолжат расти на некоторые виды продукции, в среднем подорожание они ждут еще на 10%.