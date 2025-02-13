Продукты дорожают в Приморье

Так, за год стоимость мороженной рыбы выросла на 32% до 222 рублей за килограмм. Баранина подорожала на 22,6% до 975 рублей. Говядина подорожала на 12,7%, а свинина на 4,3%, до 700 и 470 рублей соответственно. Подешевела только курица на 4,3%.