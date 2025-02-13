На ферме в Братском районе пройдет проверка из-за плохого отношения к животным

Специалисты Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия проведут проверку на территории фермы в селе Большеокинское Братского района. Как стало известно КП-Иркутск, данное решение приняли после публикации анонимного сообщения в средствах массовой информации о плохом отношении к животным.
— По результатам проведенных надзорных мероприятий специалисты дадут объективную оценку соблюдения требований ветеринарного законодательства Российской Федерации. При обнаружении нарушений будут приняты соответствующие меры реагирования, — отметили в пресс-службе Управления.
Напомним, Следком начал проверку из-за отсутствия водопровода в деревне Хабаровск Иркутской области. Там есть единственная скважина, но эту воду нельзя использовать для питья и бытовых нужд из-за токсичные примесей. На сегодняшний день жители вынуждены ходить до соседних населенных пунктов, так как только там есть колодцы и водоемы.