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На ферме в Братском районе пройдет проверка из-за плохого отношения к животным

Решение приняли после публикации сообщения в СМИ.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Специалисты Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия проведут проверку на территории фермы в селе Большеокинское Братского района. Как стало известно КП-Иркутск, данное решение приняли после публикации анонимного сообщения в средствах массовой информации о плохом отношении к животным.

— По результатам проведенных надзорных мероприятий специалисты дадут объективную оценку соблюдения требований ветеринарного законодательства Российской Федерации. При обнаружении нарушений будут приняты соответствующие меры реагирования, — отметили в пресс-службе Управления.

Напомним, Следком начал проверку из-за отсутствия водопровода в деревне Хабаровск Иркутской области. Там есть единственная скважина, но эту воду нельзя использовать для питья и бытовых нужд из-за токсичные примесей. На сегодняшний день жители вынуждены ходить до соседних населенных пунктов, так как только там есть колодцы и водоемы.