На ферме в Братском районе пройдет проверка из-за плохого отношения к животным

Напомним, Следком начал проверку из-за отсутствия водопровода в деревне Хабаровск Иркутской области. Там есть единственная скважина, но эту воду нельзя использовать для питья и бытовых нужд из-за токсичные примесей. На сегодняшний день жители вынуждены ходить до соседних населенных пунктов, так как только там есть колодцы и водоемы.