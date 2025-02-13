Минобразования Беларуси сказало о сроках приема в вузы в 2025 году. Подробности сообщил начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Пищов, пишет БелТА.
Он уточнил, что серьезных изменений в сроках приемы не будет. Пищов обратил внимание на то, что сейчас они согласуются.
— Они будут известны в ближайшее время, но с учетом приемной кампании прошлого года полагаем, что сроки у нас сохранятся, — подчеркнул представитель Министерства образования.
По его словам, основной прием абитуриентов будет в июле 2025 году. Вместе с тем он заметил, что прием целевиков будет вынесен за рамки основного приема.
— Мы в первую очередь проведем вступительную кампанию для ребят, которые заключили договоры о целевой подготовке, — сказал Пищов.
Он сообщил, что те места, которые останутся не заполненными целевиками, передадут на общий конкурс.
Ранее Минобразования сказало о важном изменении для абитуриентов 2025 года в Беларуси.
Тем временем мы собрали информацию про мифы о лечении простуды и гриппа: белорусский врач сказал, какие методы лечения гриппа и простуды принесут не выздоровление, а вред.
Кстати, «Белтелеком» объявил об изменениях для абонентов с 1 марта 2025 года.