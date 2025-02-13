Гололедица и слабый туман ожидаются в Беларуси в четверг

МИНСК, 13 фев — Sputnik. Гололедица сохранится на отдельных участках дорог Беларуси в четверг, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
По прогнозам синоптиков, 13 февраля установится облачная с прояснениями погода и будет без существенных осадков. Утром местами возможен слабый туман, на отдельных участках дорог — гололедица.
Ветер неустойчивый, скоростью 2−7 метра в секунду. Дневная температура воздуха будет колебаться от −6°С на северо-востоке до +1°С на юго-западе страны.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что гололедица затрудняет движение транспорта, увеличивает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и риск травматизма населения.
Прогноз погоды по регионам
В Минске будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Столбик термометра в белорусской столице днем будет находиться на отметках −2..- 4.
В Витебске и Могилеве прогнозируются схожие погодные условия: облачно с прояснениями, вероятность осадков — 5−10%, гололедица, днем — от −3 до −5°C.
В Гродно и Гомеле тоже будет облачно с прояснениями и без существенных осадков, но не так холодно — 0..-2°C и −1..-3°C соответственно.
В Бресте ожидается самая высокая дневная температура- от −1 до +1°C. В городе над Бугом в четверг установится переменная облачность, вероятность осадков составит 5−10%.