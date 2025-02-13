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В Омске на 12 остановках установят новые павильоны

На это планируется затратить более 33, 5 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Администрация города Омска опубликовала на портале ЕИС «Закупки» новый аукцион. Подрядчик, победивший в аукционе, должен будет установить новые остановочные павильоны и благоустроить подходы к остановочным комплексам. На работы мэрия планирует затратить 33 540 176, 39 рублей.

На эти средства, согласно конкурсной документации, подрядчик должен благоустроить следующие остановки общественного транспорта:

— «Улица Звездная» в направлении улицы Лукашевича.

— «Березовая роща» в обоих направлениях.

— «Студенческая» в направлении улицы Туполева.

— «Улица Перова» в обоих направлениях.

— «Школьная» в обоих направлениях.

— «Кинотеатр “Космос” в направлении улицы Осминина.

— «Столовая» в направлении Осминина.

— «Дворец творчества» в обоих направлениях.

— трамвайная остановка «Улица Чернышевского» в обоих направлениях.

— трамвайная остановка «Улица Куйбышева» в обоих направлениях.

— «Школа № 30» на улице 4-я Челюскинцев в обоих направлениях.

— «Школа № 30» на улице XXII Партсъезда в направлении Барнаульской.

Заявки от участников аукциона принимаются до 19 февраля. Подрядчик должен приступить к работам 1 мая и завершить их к 15 августа.