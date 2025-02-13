В Омске на 12 остановках установят новые павильоны

Администрация города Омска опубликовала на портале ЕИС «Закупки» новый аукцион. Подрядчик, победивший в аукционе, должен будет установить новые остановочные павильоны и благоустроить подходы к остановочным комплексам. На работы мэрия планирует затратить 33 540 176, 39 рублей.