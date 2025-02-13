В Омске на 12 остановках установят новые павильоны

Администрация города Омска опубликовала на портале ЕИС «Закупки» новый аукцион. Подрядчик, победивший в аукционе, должен будет установить новые остановочные павильоны и благоустроить подходы к остановочным комплексам. На работы мэрия планирует затратить 33 540 176, 39 рублей.
На эти средства, согласно конкурсной документации, подрядчик должен благоустроить следующие остановки общественного транспорта:
— «Улица Звездная» в направлении улицы Лукашевича.
— «Березовая роща» в обоих направлениях.
— «Студенческая» в направлении улицы Туполева.
— «Улица Перова» в обоих направлениях.
— «Школьная» в обоих направлениях.
— «Кинотеатр “Космос” в направлении улицы Осминина.
— «Столовая» в направлении Осминина.
— «Дворец творчества» в обоих направлениях.
— трамвайная остановка «Улица Чернышевского» в обоих направлениях.
— трамвайная остановка «Улица Куйбышева» в обоих направлениях.
— «Школа № 30» на улице 4-я Челюскинцев в обоих направлениях.
— «Школа № 30» на улице XXII Партсъезда в направлении Барнаульской.
Заявки от участников аукциона принимаются до 19 февраля. Подрядчик должен приступить к работам 1 мая и завершить их к 15 августа.