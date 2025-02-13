Дошкольные организации Караганды переходят на ваучерное финансирование

Для получения ваучеров родители подают заявления через информационную систему и распределяются по 21 категории, каждая из которых имеет свою очередь. Раз в год списки актуализируются. Если в течение двух дней после получения ваучера родители подтвердят намерение посещать детский сад, то за пять рабочих дней необходимо собрать все документы и заключить договор с учреждением. В случае отсутствия мест в желаемом детсаду можно выбрать временный вариант и оставить заявку в листе ожидания.