Дошкольные организации Караганды переходят на ваучерное финансирование

Она призвана снизить коррупционные риски при распределении госзаказа и финансировании дошкольных организаций, а также создать условия для конкуренции.
Директор департамента бюджетного финансирования АО «Финансовый центр» Еламан Ильяс пояснил, что раньше была очередь на место в детский сад, теперь же — на получение ваучера. Родитель выбирает дошкольное учреждение, и за тем идёт финансирование.
Пока у директоров много вопросов, однако операторы программы уверены, что в будущем она покажет свои положительные результаты.
Одно из преимуществ новой системы в том, что теперь родители могут самостоятельно выбирать подходящий сад и менять его при необходимости без повторной постановки в очередь. Ранее госзаказ закреплялся за конкретными детсадами, количество выделенных мест зависело от решения отдела образования.
— В действующей системе у родителей не было возможности свободно переходить из одного детского сада в другой. Теперь этот процесс упростился, так как ваучер представляет собой государственный заказ, который закрепляется за конкретным ребёнком до момента отказа или аннулирования, — пояснил Еламан Ильяс. — Куда идёт ребенок, туда направляется и финансирование.
Теперь любой аккредитованный детский сад, соответствующий установленным нормам, может принимать на государственное финансирование столько детей, сколько позволяют его мощности.
Финансирование ваучера осуществляется при фактическом посещении ребёнком детского сада и подтверждается ежемесячным табелем, в том числе родителями. Также ваучер сохраняется при наличии больничного листа или заявления родителей на отпуск. Однако, если ребёнок без уважительной причины пропускает более 40 дней в году, финансирование может быть пересмотрено.
Для получения ваучеров родители подают заявления через информационную систему и распределяются по 21 категории, каждая из которых имеет свою очередь. Раз в год списки актуализируются. Если в течение двух дней после получения ваучера родители подтвердят намерение посещать детский сад, то за пять рабочих дней необходимо собрать все документы и заключить договор с учреждением. В случае отсутствия мест в желаемом детсаду можно выбрать временный вариант и оставить заявку в листе ожидания.
Проект ваучерного финансирования уже действует в Таразе, Шымкенте, Уральске и Туркестане. С января он заработал в Астане. Пока идёт апробация механизма, создатели программы продолжают учитывать все замечания и совершенствовать систему, чтобы сделать её максимально удобной и эффективной как для родителей, так и для дошкольных учреждений.