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Эксперты прогнозируют Омской области сильнейший весенний паводок

Это связано с погодными условиями в Казахстане.

Источник: Комсомольская правда

Председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин спрогнозировал угрозу сильнейшего весеннего паводка в Омской области. В реках Ишим и Иртыш уровень воды может сильно подняться. По словам Кобылкина, это связано с ситуацией в Казахстане.

«Выпало осадков больше нормы, почва промерзла, водохранилища полностью заполнены», — перечислил он решающие факторы в своем телеграм-канале.

Также с сильным паводком может столкнутся соседняя Тюменская область, а также некоторые регионы Дальнего Востока и Урала.

Напомним, сильнейший паводок Омская область пережила в прошлом году, сильнее всего от него пострадал Усть-Ишимский район.