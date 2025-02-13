Эксперты прогнозируют Омской области сильнейший весенний паводок

Председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин спрогнозировал угрозу сильнейшего весеннего паводка в Омской области. В реках Ишим и Иртыш уровень воды может сильно подняться. По словам Кобылкина, это связано с ситуацией в Казахстане.