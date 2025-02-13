Минобороны: 16 военных кафедр работает в вузах Беларуси, новая в Могилеве

Минобороны проинформировало, что 16 военных кафедр работает в вузах Беларуси, новая открылась в Могилеве. Подробности сообщил начальник управления военного образования Вооруженных Сил Андрей Клишевич, пишет БелТА.
Представитель Минобороны отметил, что, согласно поручению президента Беларуси и министра обороны на протяжении последних четырех лет каждый год открывается новая военная кафедра. Всего их 16. Что касается новой кафедры, то она была открыта в Могилеве на базе Белорусско-Российского университета.
— На сегодняшний день у нас достаточно военных факультетов и кафедр для подготовки офицеров запаса и создания необходимого резерва для Вооруженных Сил, — обратил внимание Клишевич.
По его словам, материальная база на новой военной кафедре в Могилеве отвечает всем современным стандартам, которые нужды для подготовки специалистов. Он уточнил, что классы оборудованы макетами, а также образцами современного вооружения. Клишевич также сказал, что будет осуществляться как теоретическая, так и практическая подготовка.
Сообщается, что первый набор новой военной кафедры составил 75 человек, которые уже в марте приступят к занятиям.
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