Минобороны: 16 военных кафедр работает в вузах Беларуси, новая в Могилеве

По его словам, материальная база на новой военной кафедре в Могилеве отвечает всем современным стандартам, которые нужды для подготовки специалистов. Он уточнил, что классы оборудованы макетами, а также образцами современного вооружения. Клишевич также сказал, что будет осуществляться как теоретическая, так и практическая подготовка.