В Приморском крае появится еще один сельхозколледж

Еще один сельскохозяйственный колледж появится в Приморском крае. Об этом пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на региональное правительство.
Новое учебное заведение планируют построить в селе Чкаловском Спасского района на базе бывшего филиала Сельскохозяйственного технологического колледжа. Он закрылся семь лет назад. Власти хотят восстановить здание и создать отдельный полноценный колледж.
Площадь учебного комплекса — около 17 гектаров. На территории расположены учебные корпуса, спортзал, столовая и общежитие на 150 мест. Здание простаивало 7 лет, но сохранилось в хорошем состоянии.
В колледже сначала отремонтируют спортзал, он будет доступен для жителей Чкаловского уже этим летом. Также восстановят водопровод, канализацию и отопление, а летом будет организован трудовой отряд для выполнения работ.
Постепенно будут создаваться бытовые условия для привлечения студентов из других регионов и проведения совместных мероприятий.
Добавим, что на сегодняшний день в Приморье насчитывается более 60 среднего профессионального образования, в которых работают 1,7 тысячи преподавателей и мастеров. Профессиональная подготовка ведется почти по 130 направлениям.