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В Приморском крае появится еще один сельхозколледж

В селе Чкаловском Спасского района откроется сельскохозяйственный колледж.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Еще один сельскохозяйственный колледж появится в Приморском крае. Об этом пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на региональное правительство.

Новое учебное заведение планируют построить в селе Чкаловском Спасского района на базе бывшего филиала Сельскохозяйственного технологического колледжа. Он закрылся семь лет назад. Власти хотят восстановить здание и создать отдельный полноценный колледж.

Площадь учебного комплекса — около 17 гектаров. На территории расположены учебные корпуса, спортзал, столовая и общежитие на 150 мест. Здание простаивало 7 лет, но сохранилось в хорошем состоянии.

В колледже сначала отремонтируют спортзал, он будет доступен для жителей Чкаловского уже этим летом. Также восстановят водопровод, канализацию и отопление, а летом будет организован трудовой отряд для выполнения работ.

Постепенно будут создаваться бытовые условия для привлечения студентов из других регионов и проведения совместных мероприятий.

Добавим, что на сегодняшний день в Приморье насчитывается более 60 среднего профессионального образования, в которых работают 1,7 тысячи преподавателей и мастеров. Профессиональная подготовка ведется почти по 130 направлениям.

образование