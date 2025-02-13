Полиция Астаны обратилась к горожанам

«13 февраля, в связи с метелью и усилением ветра с порывами до 30 м/с, просим водителей быть предельно внимательными, строго соблюдать установленный скоростной режим, не прибегать к резкому торможению, соблюдать дистанцию и боковой интервал», — призвали полицейские.