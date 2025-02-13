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Полиция Астаны обратилась к горожанам

Столичные стражи порядка обратились к жителям Астаны из-за непогоды. В городе ожидается усиление ветра и метель, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП.

Источник: polisia.kz

«13 февраля, в связи с метелью и усилением ветра с порывами до 30 м/с, просим водителей быть предельно внимательными, строго соблюдать установленный скоростной режим, не прибегать к резкому торможению, соблюдать дистанцию и боковой интервал», — призвали полицейские.

В ведомстве отметили, что стоянку необходимо осуществлять строго в установленных местах, не оставлять личный транспорт на проезжей части, а также выполнять требования патрульных полицейских.

«Просим отнестись с пониманием и настоятельно рекомендуем воздержаться от дальних поездок за пределы города, учитывая, что из-за сложных метео условий, периодически ограничивают движение на загородных трассах. При возможности использовать общественный транспорт», — добавил в ДП.

Кроме того, стражи порядка добавили, что особую осторожность необходимо проявлять не только водителям, но и пешеходам.

«В интересах собственной безопасности советуем осуществлять переход улиц в установленных местах, использовать светоотражающие элементы на верхней одежде, убрать наушники и прервать разговор по телефону при переходе дороги», — призвали в полиции.