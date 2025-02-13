Почти 200 килограммов плова приготовят во Владивостоке

Как сообщает пресс-служба краевого агентства международного сотрудничества, в Приморье прибыла делегация из Узбекистана, которая готова продемонстрировать приморцам туристический потенциал страны.
«Роад-шоу для приморцев и болельщиков хоккея проведут гости из Узбекистана. Национальные повара приготовят три казана по 65 килограммов настоящего узбекского плова. Отведать его смогут все желающие. А с 19.00 уже в залах Арены болельщиков будут встречать гости в национальных костюмах, планируются викторины и розыгрыши сувениров. Также будет разыграно две путевки в Узбекистан», — подчеркнул руководитель агентства Алексей Старичков.
Во время визита во Владивосток делегация Узбекистана также примет участие в рабочих совещаниях с министрами образования, культуры и туризма Приморского края.