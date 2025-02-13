«Это стратегическая задача»: в Приморье создадут посадочные площадки для беспилотников

Развитие сети посадочных площадок для беспилотников в Приморье — это стратегическая задача. Её решение позволит вывести на новый уровень логистику, сельское хозяйство, лесоохрану и другие отрасли экономики региона. Об этом заявил министр промышленности и торговли края Сергей Калитин, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Приморья.
«Выбраны приоритетные населенные пункты для размещения посадочных площадок: Дальнереченск, Спасск-Дальний, остров Русский. Утверждены муниципальные районы, которые планируется охватить маршрутной сетью беспилотников с базовых площадок», — отметили в министерстве промышленности и торговли Приморского края.
Специалисты также определили основные принципы для размещения инфраструктуры: использование уже существующих аэродромов и площадок, обеспечение электроснабжения, наличие хорошей телекоммуникационной сети и учёт особенностей местности.
Напомним, в прошлом году в девяти школах Владивостока начались уроки по управлению и конструированию БПЛА. В пресс-службе администрации города рассказали, что перед стартом занятий 14 педагогов прошли обучение на базе МГУ им. Г. И. Невельского, где эта дисциплина преподается на университетском уровне.