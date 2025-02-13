«Это стратегическая задача»: в Приморье создадут посадочные площадки для беспилотников

Напомним, в прошлом году в девяти школах Владивостока начались уроки по управлению и конструированию БПЛА. В пресс-службе администрации города рассказали, что перед стартом занятий 14 педагогов прошли обучение на базе МГУ им. Г. И. Невельского, где эта дисциплина преподается на университетском уровне.