Новый начальник ОМВД назначен в Ванинском районе

В Ванинском районе представили нового начальника полиции. На встрече обсудили вопросы безопасности, кадрового состава и развития системы наблюдения. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Подполковник полиции Сергей Аистов назначен начальником ОМВД России по Ванинскому району. Его официально представил заместитель начальника УМВД края Николай Добросоцкий.
«В ходе рабочей встречи с личным составом обсуждалась оперативно-служебная деятельность и техническое оснащение отдела. Также проверили работу ключевых подразделений», — рассказали в ОМВД России по Ванинскому району.
Сергей Аистов имеет юридическое образование и больше 25 лет службы в правоохранительных органах. Ранее он занимал руководящие должности в полиции Советско-Гаванского района.