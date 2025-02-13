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Новый начальник ОМВД назначен в Ванинском районе

Им стал Сергей Аистов.

Источник: Комсомольская правда

В Ванинском районе представили нового начальника полиции. На встрече обсудили вопросы безопасности, кадрового состава и развития системы наблюдения. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Подполковник полиции Сергей Аистов назначен начальником ОМВД России по Ванинскому району. Его официально представил заместитель начальника УМВД края Николай Добросоцкий.

«В ходе рабочей встречи с личным составом обсуждалась оперативно-служебная деятельность и техническое оснащение отдела. Также проверили работу ключевых подразделений», — рассказали в ОМВД России по Ванинскому району.

Сергей Аистов имеет юридическое образование и больше 25 лет службы в правоохранительных органах. Ранее он занимал руководящие должности в полиции Советско-Гаванского района.