Избивали и выставляли на улицу: Над пожилыми издевались в павлодарском пансионате

«Изучение видеозаписей, снятых в учреждении, открыло страшную картину: двое беспомощных постояльцев на протяжении длительного времени подвергались издевательствам и насилию со стороны сотрудников пансионата. Возраст одной из потерпевших составляет 84 года», — говорится в сообщении.