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Избивали и выставляли на улицу: Над пожилыми издевались в павлодарском пансионате

В настоящее время все виновные лица установлены.

Источник: Baigenews

Прокуратурой города Аксу выявлены вопиющие факты жестокого обращения с пожилыми подопечными одного из пансионатов, финансируемого из местного бюджета, передаёт BaigeNews.kz.

«Изучение видеозаписей, снятых в учреждении, открыло страшную картину: двое беспомощных постояльцев на протяжении длительного времени подвергались издевательствам и насилию со стороны сотрудников пансионата. Возраст одной из потерпевших составляет 84 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что их регулярно избивали, выкручивали руки, и зимой выставляли на улицу раздетыми.

По данному факту прокуратурой начато досудебное расследование.

Ход расследования взят на особый контроль прокуратуры.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.