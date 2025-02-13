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Две омских организации победили в конкурсе по трудоустройству молодежи

Всероссийский конкурс проводило министерство труда и социальной защиты РФ.

Источник: Комсомольская правда

В федеральном минтруда подвели итоги всероссийского конкурса лучших практик трудоустройства молодежи. Две омских организации вошли в число лучших, обе участвовали в конкурсе в номинации «Трудоустройство особых категорий молодежи».

Второе место в ней заняло БОУ Омской области «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения» — там внедрили практику оплачиваемого и сопровождаемого трудоустройства аутистов и молодых людей с нарушениями развития.

Третье место в той же номинации у БПОУ Омской области Омский техникум строительства и лесного хозяйства".

В целом в конкурсе участвовали 699 организаций из 77 регионов России.