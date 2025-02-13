В Татарстане предложили обязать мигрантов получать полисы ДМС

Дело в том, что государственные роддома не могут отказать в помощи беременным мигранткам, у которых нет полиса обязательного медицинского страхования. Из-за этого они несут расходы, которые не обеспечены финансированием. Для решения проблемы в Счетной палате предложили обязать законодательством мигрантов получать полисы ДМС, который включал бы полный спектр услуг под наблюдением акушера-гинеколога на период беременности, родов и детям — в период новорожденности.