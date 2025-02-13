Ричмонд
+1°
сильный туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Татарстане предложили обязать мигрантов получать полисы ДМС

С соответствующей инициативой выступили в Счетной палате.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане предложили обязать мигрантов получать полисы добровольного медицинского страхования (ДМС). С соответствующей инициативой на заседании комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам выступил аудитор Счетной палаты Ильнур Мубараков.

Дело в том, что государственные роддома не могут отказать в помощи беременным мигранткам, у которых нет полиса обязательного медицинского страхования. Из-за этого они несут расходы, которые не обеспечены финансированием. Для решения проблемы в Счетной палате предложили обязать законодательством мигрантов получать полисы ДМС, который включал бы полный спектр услуг под наблюдением акушера-гинеколога на период беременности, родов и детям — в период новорожденности.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане проживают около 100 тысяч легальных мигрантов. А сколько нелегальных — не могут сказать даже в полиции.