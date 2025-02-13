Стала известна причина сплошных проверок такси в центре Уфы

В центре Уфы объявлены сплошные проверки транспорта. Экипажи ДПС были замечены около торгового центра «Мир» и Аграрного университета.
— Останавливают всех подряд, все такси без разбора. Что происходит? — говорит уфимка Яна.
Как рассказали в столичной Госавтоинспекции, в городе проходят профилактические мероприятия, в рамках которых проверяют общественный транспорт и такси. В рейдовых мероприятиях принимают участия все заинтересованные подразделения и ведомства.
Жителей Уфы просят проявить понимание.
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