В Ростовской области из-за короткого замыкания произошло два пожара

Второй пожар случился в Каменск-Шахтинском. Там на улице Танкистов загорелась веранда, примыкающая к дому, когда семья уже спала. Неладное почувствовала мать хозяйки. Именно она разбудила домочадцев. В итоге все успели выйти на улицу. 12 пожарных ликвидировали пламя на площади 30 квадратных метров. По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание в удлинителе, в который был включен пьезо-элемент газовой печи.