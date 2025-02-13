В Ростовской области из-за короткого замыкания произошло два пожара

В Ростовской области замыкание стало причиной двух пожаров. Об этом сообщили в МЧС по Ростовской области.
Так, в Донецке по причине неисправной проводки загорелся дом на улице Лихачева. Соседка заметила огонь и вызвала пожарных. А еще женщина помогла мужчине выйти из полыхающего здания на улицу. Когда на место прибыли спасатели, они потушили пламя на площади 15 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал.
Второй пожар случился в Каменск-Шахтинском. Там на улице Танкистов загорелась веранда, примыкающая к дому, когда семья уже спала. Неладное почувствовала мать хозяйки. Именно она разбудила домочадцев. В итоге все успели выйти на улицу. 12 пожарных ликвидировали пламя на площади 30 квадратных метров. По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание в удлинителе, в который был включен пьезо-элемент газовой печи.