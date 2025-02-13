Восстановлением дорожных знаков занимаются во Владивостоке

На этой неделе бригады МКУ «Содержание городских территорий» заменили знаки по 20 адресам. Чаще всего они приходят в негодность из-за ДТП и действий вандалов. Рабочие либо очищают и выпрямляют дорожные знаки, либо полностью меняют их на новые. Уже приведены в порядок знаки на Катерной, Университетском проспекте, Невской, 13, Сафонова, 14, Мордовцева, 3, Русской, 51 В, Шепеткова, 31, Семёновской, 23, Океанском проспекте, 11, Лермонтова, 64, 68, 79, Шкотовской, 20, Тимирязева, 46, Пушкинской, 14, Успенского, 73 и 98.