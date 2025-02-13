Восстановлением дорожных знаков занимаются во Владивостоке. Работы ведутся во всех районах города, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе городской администрации.
На этой неделе бригады МКУ «Содержание городских территорий» заменили знаки по 20 адресам. Чаще всего они приходят в негодность из-за ДТП и действий вандалов. Рабочие либо очищают и выпрямляют дорожные знаки, либо полностью меняют их на новые. Уже приведены в порядок знаки на Катерной, Университетском проспекте, Невской, 13, Сафонова, 14, Мордовцева, 3, Русской, 51 В, Шепеткова, 31, Семёновской, 23, Океанском проспекте, 11, Лермонтова, 64, 68, 79, Шкотовской, 20, Тимирязева, 46, Пушкинской, 14, Успенского, 73 и 98.
Напомним, во Владивостоке изменят расположение делиниаторов на перекрестке улицы Фонтанной и Океанского проспекта. По словам специалистов, разделительные элементы планируется установить между второй и третьей полосами, что поможет исключить незаконный проезд в прямом направлении, а также обеспечит соблюдение требований знака «Движение по полосам».