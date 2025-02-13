Сезон аллергии в Хабаровске стартует раньше, чем обычно

В Хабаровске, несмотря на обильные февральские снегопады, зима остается аномально теплой, что повышает риск раннего начала сезона аллергии, сообщает телеграм-канал Минздрава Хабаровского края.
Уже через месяц в воздухе может появиться пыльца березы — одного из самых сильных аллергенов. Обычно это дерево начинает «пылить» в апреле-мае, но в этом году цветение ожидается раньше.
В других регионах России первые аллергены уже фиксируются: в Подмосковье — пыльца ольхи, на северо-западе страны — орешника. В Хабаровске к пылению местных деревьев стоит готовиться заранее.
Медики рекомендуют не откладывать лечение:
Если у вас аллергия на пыльцу деревьев, начинать аллерген-специфическую иммунотерапию лучше в декабре-январе.
При аллергии на травы препараты стоит принимать уже с января-февраля.
Следите за прогнозами пыления, избегайте прогулок в пик сезона цветения и старайтесь планировать свой день, учитывая погоду и уровень аллергенов в воздухе.