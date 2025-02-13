«Были попытки суицида»: мать пятерых погибших детей из Красной Сопки проверили на полиграфе

Мать пятерых погибших детей из Красной Сопки согласилась пройти проверку на детекторе лжи. Вышел третий выпуск программы «Пусть говорят» о трагедии в Красноярском крае.
В начале программы по видеосвязи присоединился муж Виктории. Он ответил на вопрос, что чувствует после гибели трехмесячного ребенка — пятого в семье Виноградовых.
«Я до сих пор это все [эмоции] испытываю. И сердце колет, и все. Не знаю. Причины смерти еще никто не знает. Не виню свою жену в смерти детей, она бы никогда не смогла ничего сделать детям», — сказал Дмитрий Виноградов.
Во втором выпуске телешоу стало известно, что супруги развелись в 2023 году. Дмитрий рассказал свою версию, почему это произошло.
«Мы развелись, но продолжаем жить вместе. Не было никаких измен, и я ее не подозревал ни в чем. Причина развода — превышал прожиточный минимум у нас [семья не могла получить детские пособия]», — поделился мужчина.
В новом эпизоде в студию пришла блогер Диана Пегас, которая в первом выпуске уверяла, что в телефоне одного из членов семьи следователи нашли запрос: «Как отравить всю семью?». Однако в СК Красноярского края это опровергли.
Теперь же Диана Пегас заявила, что «все знали об изменах Дмитрия». Мужчина продолжил утверждать, что этого не было.
«У меня было такое предположение, что Дмитрий мне изменяет. Об этом говорили люди. Но конкретно с кем — я не знала», — рассказала Виктория.
Также на шоу блогер рассказала о том, что мать пятерых детей пыталась уйти из жизни.
«Один раз была попытка суицида. Мы с Димой поругались сильно. Бытовые причины. Дети тогда были живы», — поделилась Виктория.
Блогер Диана Пегас озвучила, что попыток суицида было две. Дмитрий это подтвердил, но сказал, что Виктория так «скорее привлекала внимание». Причиной вновь послужил бытовой скандал. Однако позже в студию пришел Роман Устюжанин, проверявший Викторию на полиграфе. Он заявил, что женщина пыталась расстаться с жизнью три раза.
На детекторе лжи Виктория сказала, что считает слухи об измене супруга правдой.
«Мы только начинали с Дмитрием жить вместе, у нас еще не было старшей дочери. Ко мне приходила женщина и говорила, что Дмитрий позвал ее жить с ним. После этого мы эту женщину больше не видели», — рассказала женщина.
Роман Устюжанин опроверг, что супруги развелись из-за материальных причин, расторжение брака было «связано с чем-то межличностным». Однако Дмитрий и Виктория настояли на своей версии.
Затем эксперт рассказал, считает ли мать пятерых детей их смерть неслучайной.
«Согласно показаниям прибора, Виктория абсолютно уверена, что никто из ее семьи в этом прямого участия не принимал. Никто специально не делал ничего такого, чтобы четверо детей умерли. В виде фантазии она допускает, что может быть что-то случилось, но это не было умышленным. Что касается смерти пятого ребенка, я расписываюсь в своем бессилии. В силу того, что она в таком состоянии, я вижу на экране некий стресс. Ни лжи, ни правды, только состояние абсолютного шока», — поделился Роман Устюжанин.
Напомним, во втором выпуске шоу Виктория Виноградова рассказала о судимости и о том, что муж поднимал на нее руку.