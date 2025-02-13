«Были попытки суицида»: мать пятерых погибших детей из Красной Сопки проверили на полиграфе

«Согласно показаниям прибора, Виктория абсолютно уверена, что никто из ее семьи в этом прямого участия не принимал. Никто специально не делал ничего такого, чтобы четверо детей умерли. В виде фантазии она допускает, что может быть что-то случилось, но это не было умышленным. Что касается смерти пятого ребенка, я расписываюсь в своем бессилии. В силу того, что она в таком состоянии, я вижу на экране некий стресс. Ни лжи, ни правды, только состояние абсолютного шока», — поделился Роман Устюжанин.