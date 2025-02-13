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Массовые увольнения из нижегородской скорой закончились проверкой прокуратуры

В Нижнем Новгороде прокуратура проверяет работу подстанции № 3 скорой помощи, расположенной в Ленинском районе. Причиной стали жалобы сотрудников на тяжелые условия труда, которые привели к массовым увольнениям, пишет «В городе N».

Источник: НИА-Нижний Новгород

Утверждается, что за последний год с подстанции уволились около 70 человек.

Как рассказали бывшие и действующие работники, причиной стали не только психологическое давление и напряженная атмосфера в коллективе, но и ухудшение условий работы. Среди ключевых проблем они отмечают: отсутствие четко установленного времени для обеденного перерыва; запрет на работу более чем на одну ставку; снижение уровня заработной платы. На фоне этих заявлений Государственная инспекция труда инициировала проверку. К расследованию подключилась и прокуратура, которая изучает ситуацию на подстанции.

Результаты проверок должны определить, действительно ли были допущены нарушения трудового законодательства и какие меры могут быть приняты.

медицина
Прокуратура