Массовые увольнения из нижегородской скорой закончились проверкой прокуратуры

Как рассказали бывшие и действующие работники, причиной стали не только психологическое давление и напряженная атмосфера в коллективе, но и ухудшение условий работы. Среди ключевых проблем они отмечают: отсутствие четко установленного времени для обеденного перерыва; запрет на работу более чем на одну ставку; снижение уровня заработной платы. На фоне этих заявлений Государственная инспекция труда инициировала проверку. К расследованию подключилась и прокуратура, которая изучает ситуацию на подстанции.