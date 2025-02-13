В ГАИ сообщили, где водителей массово проверяют на нарушения ПДД в Башкирии.

«Тактика “сплошных” проверок предполагает остановку сотрудниками полиции всех автомобилей без исключения на заранее выбранном безопасном участке дороги. Мероприятия направлены на профилактику ДТП и исключение грубых нарушений ПДД, в том числе и пресечение пьяного вождения и выявление должников. Прошу с пониманием отнестись к принимаемым с нашей стороны мерам», — обратился к участникам дорожного движения руководитель ГАИ РБ Владимир Севастьянов.