В ГАИ сообщили, где водителей массово проверяют на нарушения ПДД в Башкирии.

В эти минуты в Иглинском районе на 1506 км автодороги М-5 «Урал» проходят массовые проверки водителей. Совместно с сотрудниками отдельного специализированного батальона ДПС Госавтоинспекции МВД по РБ автолюбителей проверяют сотрудники Федеральной службы судебных приставов, Россельхознадзора и сотрудники местной госавтоинспекции.
«Тактика “сплошных” проверок предполагает остановку сотрудниками полиции всех автомобилей без исключения на заранее выбранном безопасном участке дороги. Мероприятия направлены на профилактику ДТП и исключение грубых нарушений ПДД, в том числе и пресечение пьяного вождения и выявление должников. Прошу с пониманием отнестись к принимаемым с нашей стороны мерам», — обратился к участникам дорожного движения руководитель ГАИ РБ Владимир Севастьянов.
По информации ГАИ Уфы, прямо сейчас в столице на площади Володарского проходят сплошные проверки общественного транспорта и легковых такси в рамках одноименных профилактических мероприятий. В них принимают участие все заинтересованные подразделения и ведомства.