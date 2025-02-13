Шум может синхронизировать технические устройства

САРАТОВ, 13 февраля. /ТАСС/. Ученые Саратовского национального исследовательского государственного университета им. Чернышевского (СГУ) доказали, что шум может повысить согласованность различных систем и контролировать их поведение. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.
Речь идет и о синхронизации сложных систем, таких как нейронные сети или технические устройства.
«Шум традиционно считается источником помех и ошибок, например, в технике связи или работе вычислительных устройств. Однако исследование показывает, что он может играть конструктивную роль. Управляя параметрами шума, такими как интенсивность и спектральные свойства, то есть частота, можно не только повысить согласованность системы, но и контролировать ее поведение», — приводятся слова профессора кафедры радиофизики и нелинейной динамики СГУ Татьяны Вадивасовой.
По информации министерства, физики СГУ рассмотрели, как случайные колебания в связях между элементами сложной многослойной системы могут вызывать синхронное поведение между разными слоями. Исследование проводится в рамках междисциплинарной науки «нелинейная динамика», в которой изучается поведение сложных нелинейных систем, а также их устойчивость, например, по отношению к внешним шумовым воздействиям.
В ведомстве подчеркнули, что открытие ученых СГУ имеет большое значение для многих областей. Например, в биологических нейронных сетях: в мозге шум от случайных электрических импульсов может участвовать в формировании упорядоченного поведения нейронов. Кроме того, исследование поможет создать более эффективные сети, которые моделируют активность биологических нейронов и находят применение в области искусственного интеллекта.
Исследование проводится в рамках гранта Российского научного фонда и поддерживается федеральной программой «Приоритет-2030».