Шум может синхронизировать технические устройства

«Шум традиционно считается источником помех и ошибок, например, в технике связи или работе вычислительных устройств. Однако исследование показывает, что он может играть конструктивную роль. Управляя параметрами шума, такими как интенсивность и спектральные свойства, то есть частота, можно не только повысить согласованность системы, но и контролировать ее поведение», — приводятся слова профессора кафедры радиофизики и нелинейной динамики СГУ Татьяны Вадивасовой.