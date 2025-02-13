Краснодарцам показали вид на город из космоса.
В официальном телеграм-канале госкорпорации «Роскосмос» опубликован сделанный с помощью спутника «Ресурс-П» снимок.
Публикация посвящена памятной дате — Дню освобождения Краснодара от немецко-фашистских захватчиков.
«Город был захвачен в августе 1942 года — за 186 дней оккупации погибли более 13 тысяч мирных жителей — почти каждый одиннадцатый краснодарец», — рассказали в ведомстве.
На снимке с орбиты видно исторический центр Краснодара, улицы, парки и скверы.
Напомним, в прошлом году госкорпорация «Роскосмос» опубликовала сделанные с помощью спутника «Метеор-М» снимки пыльной бури. Отмечается, что причиной этого явления стали порывы ветра в Казахстане. Буря медленно двигалась в западном направлении.
Ранее мы писали, Краснодар отметил день освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев напомнил о 82-ой годовщине освобождения краевого центра.