Разработано устройство для выявления дефектов городской инфраструктуры

НОВОСИБИРСК, 13 февраля. /ТАСС/. Устройство для обнаружения дефектов городской инфраструктуры разработали в в Центре искусственного интеллекта Новосибирского госуниверситета (НГУ). Ученые получили патент на полезную модель, которая станет одним из инструментов работы с системой «умный город», сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Это гибридное коробочное решение, представляющее из себя интеллектуальную систему, которая с помощью камер видеофиксации, установленных в городе, и специально обученной нейронной сети может с большой точностью выявлять различные дефекты объектов городской инфраструктуры и инженерно-технических коммуникаций (неработающие световые опоры или светофоры, ямы на дорогах и т.п.), а затем, с помощью логико-семантического блока, формировать решение по устранению этих проблем», — цитирует пресс-служба одного из авторов разработки Андрея Нечесова.
Как следует из патента, изобретение относится к сфере информационных технологий и может быть использовано для мониторинга состояния городской инфраструктуры. В первую очередь, это автомобильные дороги, строящиеся и возведенные объекты: дома, мосты, скверы, инженерно-технические коммуникации.
В основе работы устройства — данные камер видеонаблюдения и датчиков, установленных на разных городских объектах. «Например, датчики могут показывать, какой фонарь включился, какой нет, могут фиксировать повреждения на инженерных коммуникациях. Потом все это попадает в программу, она анализирует и может выдать сводку для оператора, либо передать информацию другой программе, которая, например, формирует график поездок аварийной бригады. В совокупности все эти программы в дальнейшем составят инструментарий цифрового двойника городской инфраструктуры», — пояснили в вузе.
Ученые разрабатывают еще несколько полезных моделей и изобретений. В результате будет сформирована целая линейка решений, которые затем будут интегрированы в создающийся в вузе фреймворк «Сигма» — это набор IT-инструментов, который упрощает разработку и поддержку сложных и высоконагруженных веб-проектов. Эти инструменты могут использоваться в целях оптимизации мониторинга и управления состоянием городской среды.