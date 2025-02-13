Разработано устройство для выявления дефектов городской инфраструктуры

В основе работы устройства — данные камер видеонаблюдения и датчиков, установленных на разных городских объектах. «Например, датчики могут показывать, какой фонарь включился, какой нет, могут фиксировать повреждения на инженерных коммуникациях. Потом все это попадает в программу, она анализирует и может выдать сводку для оператора, либо передать информацию другой программе, которая, например, формирует график поездок аварийной бригады. В совокупности все эти программы в дальнейшем составят инструментарий цифрового двойника городской инфраструктуры», — пояснили в вузе.