Авиакомпания Татарстана рассматривает вариант запуска рейсов из Казани в Абхазию

Аэропорт в Сухуме бездействует с 1993 года. Летом 2023 года Абхазия и Россия подписали соглашение о восстановлении воздушной гавани. На минувшей неделе реконструируемый аэропорт в Сухуме принял первый пассажирский самолет из столицы России, тестовый полет выполнила именно авиакомпания «ЮВТ Аэро».