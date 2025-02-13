Авиакомпания Татарстана рассматривает вариант запуска рейсов из Казани в Абхазию

Об этом сообщает «Бизнес Онлайн» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
Аэропорт в Сухуме бездействует с 1993 года. Летом 2023 года Абхазия и Россия подписали соглашение о восстановлении воздушной гавани. На минувшей неделе реконструируемый аэропорт в Сухуме принял первый пассажирский самолет из столицы России, тестовый полет выполнила именно авиакомпания «ЮВТ Аэро».
По словам министра транспорта России Романа Старовойта, Россия и Абхазия планируют открыть регулярное авиасообщение между странами в мае 2025 года.
Ранее «КП» сообщало, что требование России соблюдать договоренности застало Абхазию врасплох.