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Авиакомпания Татарстана рассматривает вариант запуска рейсов из Казани в Абхазию

Авиакомпания Татарстана рассматривает вариант запуска рейсов из Казани в абхазский город Сухум. Речь идет о «ЮВТ Аэро».

Источник: Комсомольская правда

Об этом сообщает «Бизнес Онлайн» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Аэропорт в Сухуме бездействует с 1993 года. Летом 2023 года Абхазия и Россия подписали соглашение о восстановлении воздушной гавани. На минувшей неделе реконструируемый аэропорт в Сухуме принял первый пассажирский самолет из столицы России, тестовый полет выполнила именно авиакомпания «ЮВТ Аэро».

По словам министра транспорта России Романа Старовойта, Россия и Абхазия планируют открыть регулярное авиасообщение между странами в мае 2025 года.

Ранее «КП» сообщало, что требование России соблюдать договоренности застало Абхазию врасплох.