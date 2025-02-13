Минобразования вводит электронную очередь для абитуриентов в Беларуси в 2025 году. Подробности озвучил начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Пищов, передает БелТА.
По словам Пищова, с 2025 года у абитуриентов будет возможность воспользоваться электронной очередью для того, чтобы записаться на конкретные дату и время подачи документов в университет.
— Эта возможность будет доступна для ребят, которые прошли централизованный экзамен и централизованное тестирование, — уточнил специалист.
Пищов заметил, что для записи нужно будет завести личный кабинет на сайте Республиканского института контроля знаний. Вместе с тем он подчеркнул, что практика создания личных кабинетов не нова для абитуриентов, так как через них они узнают результаты Централизованного экзамена и Централизованного тестирования.
Представитель Минобразования акцентировал внимание на том, что предварительная электронная запись не является обязательной — все желающие смогут подать документы в вуз в порядке живой очереди.
Те абитуриенты, которые будут записываться на подачу, смогут отслеживать данные о выбранных дате и времени в личном кабинете. В том случае, если абитуриент захочет изменить решение, то ему нужно будет аннулировать запись и заново записаться в другой вуз.
Пищов подчеркивает, что названная дополнительная возможность удобная и для университетов — будут знать, когда именно абитуриент придет подавать документы. С учетом указанной информации у вуза будет возможность скорректировать работу приемной комиссии, запланировать, если это необходимо, дополнительное число сотрудников, «чтобы подача документов прошла без очередей и с минимальными временными затратами».
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