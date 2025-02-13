Уничтожение Дрездена союзной авиацией началось 80 лет назад

Налеты продолжились, и в августе Рейх производил уже 10% топлива от прежнего объема, в сентябре — 5,5%, а в октябре — снова 10%. Трудно сказать, сколько это было в денежном измерении или какую долю составляло от общего производства. Это и не важно, и союзники знали что делают: их анализ показал, что важно полностью выбить одну-две ключевых отрасли, и военная машина Рейха встанет. Уже к концу 1944 года топливо было в Германии страшным дефицитом, а в начале 1945 года танки и самолеты начали превращаться в металлолом — нечем было заправлять. Один этот фактор оказал Красной армии и западным союзникам неоценимую помощь, а ведь бомбили далеко не только топливные заводы.