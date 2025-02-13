Врио губернатора встретился с ростовчанами, пострадавшими из-за атаки БПЛА

Врио губернатора Юрий Слюсарь встретился с ростовчанами, пострадавшими из-за атаки БПЛА 8 февраля. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
Как подсчитали специалисты, ущерб был нанесен 113 квартирам. В них были частично выбиты стекла, повреждено личное имущество, пострадали балконы. По словам Юрия Слюсаря, до субботы, 15 февраля, будет завершена установка окон.
Также будут выделены средства на восстановление отделения областной клинической больницы № 2, женской консультации и наркологического диспансера. Эти три учреждения здравоохранения тоже были повреждены из-за атаки БПЛА.
— Поручил и.о. главы администрации Ростова Александру Скрябину отдельно рассмотреть вопрос проведения экспертизы поврежденных машин, — говорится в сообщении.