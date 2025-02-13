Глава СК взял на контроль ситуацию с вырубкой Березовой рощи в Екатеринбурге

В Академическом районе Екатеринбурга 11 февраля началась вырубка Березовой рощи, что вызвало бурное негодование местных жителей. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, получив доклад по ситуации, взял ее на контроль.
— Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращениям жителей Академического района о нарушении их прав, — сообщает Информационный центр СК. — Поступили обращения по вопросу несогласия с застройкой территории Березовой рощи. Несмотря на возражения местных жителей и продолжающиеся судебные разбирательства, без разрешительной документации начата массовая вырубка зеленых насаждений, в том числе краснокнижных.
В Информационном центре ведомства отметили, что территория, на которой происходит вырубка, должным образом не огорожена. В связи с этим возникает опасность для здоровья и жизни людей. Также упоминаются случаи агрессии со стороны работников организации по отношению к местным жителям и нападения на них.
В следственном управлении СК по Свердловской области идет процессуальная проверка по статье о халатности (статья 293 УК РФ). Александр Бастрыкин поставил ее ход на контроль в центральном аппарате ведомства. Он поручил исполняющему обязанности СУ СК региона Константину Мирошниченко докладывать о промежуточных результатах проверки и решении, принятом по ее итогам.
Напомним, вырубку рощи прокомментировал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Он пояснил, что зеленая территория принадлежит частнику, а вырубка коснется 9 из 25 гектаров. Жители Академического решили защищать рощу самостоятельно. Некоторые из них находились рядом с насаждениями более 12 часов. Активисты не разошлись даже после наступления темноты.
Утром 12 февраля Октябрьский районный суд отложил решение по вопросу строительных работ в Березовой роще. Позже было принято решение временно запретить вырубку деревьев.