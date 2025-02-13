Глава СК взял на контроль ситуацию с вырубкой Березовой рощи в Екатеринбурге

В Информационном центре ведомства отметили, что территория, на которой происходит вырубка, должным образом не огорожена. В связи с этим возникает опасность для здоровья и жизни людей. Также упоминаются случаи агрессии со стороны работников организации по отношению к местным жителям и нападения на них.