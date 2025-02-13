Ричмонд
+1°
сильный туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Когда в Крыму полностью канализуют курортный поселок Коктебель

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев — РИА Новости Крым. Курортный поселок Коктебель в Крыму будет полностью канализован в 2026 году, госконтракт на вторую очередь строительства сейчас готовится к подписанию. Об этом на пресс-конференции в рамках круглого стола РИА Новости Крым рассказал первый замминистра строительства и архитектуры РК Александр Резников.

Источник: РИА "Новости"

По словам Резникова, сдать в эксплуатацию канализационные очистные сооружения в поселке Коктебель должны в 2026 году.

Сейчас планируем уже заключать государственный контракт на второй этап выполнения работ по доканализованию Коктебеля. Администрацией сформирована была заявка, коллеги включили мероприятия. Участки, которые в первый этап не попали, попадут во второй. И к моменту ввода канализационных очистных сооружений (КОС) в эксплуатацию, а это 2026 год, мы как раз планируем выполнить и канализование второго этапа.

сказал Резников

В свою очередь, генеральный директор ГУП РК «Вода Крыма» Максим Новик подчеркнул, что сложность объекта заключается в том, что КОС строится одновременно с коллекторами, которые будут аккумулировать стоки и отводить их уже на очистные сооружения.

И назвал КОС «Коктебель» уникальным объектом для Крыма.

«В настоящий момент поселок Коктебель вообще не канализован. У меня как балансодержателя данной территории абоненты только по воде, а по водоотведению нет вообще. А абоненты — это весь поселок. Так что достаточно уникальный пример, когда одновременно с приемником стоков строится система разводящих коллекторов. Я очень жду этот объект, конечно», — сказал Новик.

туризм и отдых
ЖКХ