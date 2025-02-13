Когда в Крыму полностью канализуют курортный поселок Коктебель

Сейчас планируем уже заключать государственный контракт на второй этап выполнения работ по доканализованию Коктебеля. Администрацией сформирована была заявка, коллеги включили мероприятия. Участки, которые в первый этап не попали, попадут во второй. И к моменту ввода канализационных очистных сооружений (КОС) в эксплуатацию, а это 2026 год, мы как раз планируем выполнить и канализование второго этапа.