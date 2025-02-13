Когда в Крыму полностью канализуют курортный поселок Коктебель

По словам Резникова, сдать в эксплуатацию канализационные очистные сооружения в поселке Коктебель должны в 2026 году.
Сейчас планируем уже заключать государственный контракт на второй этап выполнения работ по доканализованию Коктебеля. Администрацией сформирована была заявка, коллеги включили мероприятия. Участки, которые в первый этап не попали, попадут во второй. И к моменту ввода канализационных очистных сооружений (КОС) в эксплуатацию, а это 2026 год, мы как раз планируем выполнить и канализование второго этапа.
В свою очередь, генеральный директор ГУП РК «Вода Крыма» Максим Новик подчеркнул, что сложность объекта заключается в том, что КОС строится одновременно с коллекторами, которые будут аккумулировать стоки и отводить их уже на очистные сооружения.
И назвал КОС «Коктебель» уникальным объектом для Крыма.
«В настоящий момент поселок Коктебель вообще не канализован. У меня как балансодержателя данной территории абоненты только по воде, а по водоотведению нет вообще. А абоненты — это весь поселок. Так что достаточно уникальный пример, когда одновременно с приемником стоков строится система разводящих коллекторов. Я очень жду этот объект, конечно», — сказал Новик.