«Огонь вырывается из окна». В Могилевской области под Круглым сын вынес из огня 79-летнюю мать, которая курила в доме и сожгла его

Под Круглым сын вынес из огня 79-летнюю мать, которая курила в доме и сожгла его. Подробности сообщили в пресс-службе Могилевского областного управления МЧС.
Сообщается, что 12 февраля, в среду, примерно в 12.25 спасателям поступила информация про пожар в частном жилом доме, который расположен в агрогородке Ельковщина Круглянского района.
«Огонь уже вырывается из окна!» — сообщили звонившие в МЧС.
В ведомстве отметили, что до момента приезда спасателей 54-летний житель названного агрогородка вынес из горящего дома свою 79-летнюю мать. Пенсионерка с ожогами была доставлена в больницу, за ее жизнь борются врачи.
Удалось выяснить, что пожилая женщина проживала одна. Каждый день уход за ней осуществлял сын. Так, 12 февраля, помогая матери и протапливая паровой котел в пристройке, мужчина почувствовал запах гари. Он забежал в комнату и увидел мать, лежавшую на полу. Он вынес ее на улицу. В МЧС отметили, что пожар повредил кровлю, перекрытие, а также имущество в доме.
«По предварительным, данным неосторожное обращение с огнем при курении пенсионерки и привело к пожару», — отметили в пресс-службе.
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