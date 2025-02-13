«Огонь вырывается из окна». В Могилевской области под Круглым сын вынес из огня 79-летнюю мать, которая курила в доме и сожгла его

Удалось выяснить, что пожилая женщина проживала одна. Каждый день уход за ней осуществлял сын. Так, 12 февраля, помогая матери и протапливая паровой котел в пристройке, мужчина почувствовал запах гари. Он забежал в комнату и увидел мать, лежавшую на полу. Он вынес ее на улицу. В МЧС отметили, что пожар повредил кровлю, перекрытие, а также имущество в доме.