В Башкирии значительно снизилась младенческая смертность.

Одним из значимых достижений реализации национального проекта «Здравоохранение» для Башкирии стало снижение младенческой смертности, сообщили на совещании правительства РБ.
«Этот показатель опустился до минимального значения за всю историю статистического наблюдения. За шесть лет он снизился на 40% — с 6,1 случая на 1000 родившихся в 2019 году до 3,7 случая в 2024 году», — отмечается в сообщении кабмина Башкирии.
Как ранее сообщал Башинформ, в Башкирии на реализацию национального проекта «Здравоохранение» с 2019 по 2024 год направлено 33,4 млрд рублей, 21,9 млрд из которых — средства федерального бюджета.