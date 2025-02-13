В Башкирии значительно снизилась младенческая смертность.

«Этот показатель опустился до минимального значения за всю историю статистического наблюдения. За шесть лет он снизился на 40% — с 6,1 случая на 1000 родившихся в 2019 году до 3,7 случая в 2024 году», — отмечается в сообщении кабмина Башкирии.