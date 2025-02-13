Уссурийцы пожаловались прокурору на оптимизацию городских школ

Судя по обсуждениям в социальных сетях, переводят из родных корпусов в первую очередь начальные классы — то есть детей, которым и требуется сопровождение в школу и обратно. Если в семье несколько учеников младших классов, у которых уроки заканчиваются в разное время и в разное время начинаются кружки и секции, то обеспечить такое сопровождение могут разве что безработные члены семьи. (Из-за реорганизации некоторым школьникам придётся ходить на уроки через частный сектор, не имеющий освещения, или переходить оживлённые магистрали).