Уссурийцы пожаловались прокурору на оптимизацию городских школ

Согласно постановлениям администрации Уссурийского городского округа, к школам № 14, 16 и 28 присоединяют МБОУ СОШ № 4, 24 и 8 соответственно. Глава Уссурийска Евгений Корж в своём telegram-канале пишет, что это позволит обеспечить новые образовательные комплексы полным штатом учителей-предметников и прочего персонала (психологов, дефектологов, логопедов и социальных педагогов), а также полной материальной базой. Пока школы функционируют как отдельные организации, складывается ситуация, что в одной школе не хватает сотрудников, в другой — оборудования для лабораторий, в третьей — спортивного инвентаря
Благодаря полному штату педагогических работников в школах можно будет создавать профильные классы, успокаивает родительскую общественность Евгений Корж. (Родительская общественность пока негодует).
Ещё одно преимущество объединения школ с точки зрения администрации Уссурийска — обучение каждого звена (начальные, средние, старшие классы) в отдельных зданиях. Это «позволит создать условия для полноценного обучения, разностороннего развития воспитанников, стимулирования творческой и эстетической самореализации учащихся на базе разнообразной внешкольной деятельности (секций, кружков, клубов, театра)», пишет мэрия.
До конца текущего учебного года перемещений педагогического состава не планируется. Информация обо всех изменениях будет доведена до родителей учеников на собраниях.
Новация вызвала бурную дискуссию среди жителей города. В одном из местных telegram-каналов сообщается, что самые недовольные изменениями родители уже подали обращение в прокуратуру. Другие называют такое сопротивление «инфантильной родительской заботой о самих себе», полагая, что протестующие уссурийцы попросту не хотят тратить лишнее время, чтобы отводить/отвозить ребёнка в более удалённую школу и забирать потом с уроков, хотя реорганизация улучшит качество образования и позволит ликвидировать вторую смену для учеников.
Судя по обсуждениям в социальных сетях, переводят из родных корпусов в первую очередь начальные классы — то есть детей, которым и требуется сопровождение в школу и обратно. Если в семье несколько учеников младших классов, у которых уроки заканчиваются в разное время и в разное время начинаются кружки и секции, то обеспечить такое сопровождение могут разве что безработные члены семьи. (Из-за реорганизации некоторым школьникам придётся ходить на уроки через частный сектор, не имеющий освещения, или переходить оживлённые магистрали).
Также было озвучено опасение, что такая реорганизация приведёт к росту конфликтов между детьми: якобы ученики-подростки объединяемых школ № 8 и № 28 в микрорайоне Сахпосёлок «враждуют между собой», и их принудительное объединение в одном корпусе приведёт к тому, что учителям придётся не столько учить детей, сколько разнимать их, решать конфликты, возможно, даже с привлечением инспекторов по делам несовершеннолетних. Кроме того, пешеходный переход возле школы № 8, несмотря на наличие светофора, является участком повышенной аварийности, и родители ссылаемых в этот корпус школьников не хотят подвергать детей лишней опасности.
А с точки зрения администрации Уссурийска «процесс объединения школ не повлечет за собой изменения инфраструктуры для детей, права обучающихся и работников образовательных организаций будут соблюдены в полном объеме».