Минтруда Беларуси сказало, как учитывается декретный отпуск для пенсии

В пресс-службе заметили, что для многодетных матерей в Беларуси применяются пониженные требования к страховому стажу. Так, многодетным, которые родили пять и более детей и воспитали их до восьмилетнего возраста, предоставляется право на трудовую пенсию по возрасту со снижением общеустановленного пенсионного возраста на пять лет. Для этого будет нужно пять лет трудового стажа, а также 15 лет общего стажа при учете страхового.