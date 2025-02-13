Минтруда Беларуси сказало, как учитывается декретный отпуск для пенсии. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
В ведомстве обратили внимание на то, что периоды отпуска по уходу за ребенком до трех лет учитываются в общий стаж. Сказано, что в момент назначения пенсии периоды отпуска (ухода) за ребенком в возрасте до трех лет включаются в общий стаж и учитываются при исчислении размера пенсии.
«При этом эти периоды включаются в стаж только одному из родителей или трудоспособных лиц, осуществлявших уход», — уточнили в пресс-службе.
В Минтруда напомнили, что с 1 января 2021 года общая продолжительность учитываемых в общий стаж периодов декрета была увеличена с 9 до 12 лет. Говорится, что для назначения трудовой пенсии по возрасту нужен не только общий стаж, но и стаж работы с уплатой страховых взносов в пенсионный фонд, так называемый страховой стаж.
Кроме того, с 2025 года требуемый минимальный страховой стаж составляет 20 лет (подробнее — здесь). Уточняется, что периоды отпуска (ухода) за ребенком (детьми) в возрасте до трех лет в страховой стаж не засчитываются.
В пресс-службе заметили, что для многодетных матерей в Беларуси применяются пониженные требования к страховому стажу. Так, многодетным, которые родили пять и более детей и воспитали их до восьмилетнего возраста, предоставляется право на трудовую пенсию по возрасту со снижением общеустановленного пенсионного возраста на пять лет. Для этого будет нужно пять лет трудового стажа, а также 15 лет общего стажа при учете страхового.
В Минтруда сказали, что, независимо от возраста, пенсия по возрасту назначается многодетным матерям, которые родили пять и более детей и воспитали из до 16 лет, при стаже работы на предприятиях сельского хозяйства непосредственного в производстве сельскохозяйственной продукции не менее десяти лет, но без учета в стаж времени ухода за детьми.
Кроме того, многодетным, которые родили четверых детей и воспитали их до восьмилетнего возраста, трудовая пенсия по возрасту назначается по достижении общеустановленного пенсионного возраста при пониженном страховом стаже. Речь идет про пять лет и наличии 20 лет общего стажа при учете страхового.
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