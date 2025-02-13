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В Таганроге ветерану вручили юбилейную медаль в честь 80-летия Победы

В честь 80-летия Победы таганрожец Дмитрий Гончаров получил юбилейную медаль.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге глава городской администрации Светлана Камбулова вручила ветерану юбилейную медаль в честь 80-летия Победы. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

Юбилейную медаль получил Дмитрий Гончаров, который встретил войну, будучи подростком. В июне 1944 года Дмитрий Иванович ушел добровольцем в особый восстановительный батальон. Там он был связистом. А Победу встретил в Германии.

В послевоенное время таганрожец окончил строительный техникум. И более 40 лет работал на авиационном заводе. Он прошел путь от электромонтера до заместителя директора по кадрам и режиму завода ТАНТК им. Бериева.