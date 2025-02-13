В Волгограде остановились троллейбусы из-за обрыва проводов

Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев. В центре управления пассажирскими перевозками пояснили, что произошел обрыв проводов.
Также горожане наблюдают большое скопление подвижного состава у ТРЦ «Европа Сити Молл».
На проспекте Ленина встало движение троллейбуса № 9 в оба направления.
Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев. В центре управления пассажирскими перевозками пояснили, что произошел обрыв проводов.
Также горожане наблюдают большое скопление подвижного состава у ТРЦ «Европа Сити Молл».