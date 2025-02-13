И перерезал провода: Где в Кишиневе не будет электроэнергии — публикуем адреса

Поставщик электроэнергии сообщает по каким адресам в столице не будет света.
Кишинёв, сектор Ботаника.
- ул. Бачой Ной 14/9, Мунчештская 615A, 615/1, 621, 623, 793/3, 799, 799N с 09:00 до 17:00.
Кишинёв, р-н Буюканы
- ул. Дойны и Иона Алдя-Теодоровича 12/4 с 09:00 до 17:00.
- ул. Григоре Александреску 1, 2, 3А, 3Б, 5, 5/1, 5/2, 7, 9, 9А, 9Б, 15, 999, 9999, Василе Лупу 29, 31, 33/3, 37, 999 с 12:00 до 17:00.
- ул Примэвэрий 25, Штефан Няга 1, 3, 5, 7, Василе Лупу 16, 16/1, 18, 18/1, 18/2, Виссарион Белинский 1/1, 2A, 2B, 2/1, 2/2, ⅖, 4−8, 10, 10A, 10/1, 12A, 12A, 12V, 16, 16 A, 18, 18/3, 18/4, 20 с 09:40 до 17:00.
Кишинёв, сектор Центр
- ул. Михай Эминеску 54, Василе Александри 109, Вероника Микле 7, 9 с 09:30 до 17:30.